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Неизвестный попытался поджечь военкомат на Крупской

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На здании есть следы попытки поджога, однако, возгорания не произошло.

В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание военного комиссариата Невского района. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 27 сентября около 6:30 мужчина в капюшоне и белой маске бросил зажигательную смесь в военкомат на улице Крупской, 5. Всё происходящее он снимал на камеру телефона.

На здании есть следы попытки поджога, однако, возгорания не произошло. Сейчас поджигателя ищут правоохранители.

В начале сентября у военкомата в Невском районе нашли части взрывного устройства.

Видео: Piter.tv

Теги: военкомат, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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