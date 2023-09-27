Неизвестный попытался поджечь военкомат на Крупской

В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание военного комиссариата Невского района. Об этом стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, 27 сентября около 6:30 мужчина в капюшоне и белой маске бросил зажигательную смесь в военкомат на улице Крупской, 5. Всё происходящее он снимал на камеру телефона.
На здании есть следы попытки поджога, однако, возгорания не произошло. Сейчас поджигателя ищут правоохранители.
В начале сентября у военкомата в Невском районе нашли части взрывного устройства.
Видео: Piter.tv
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