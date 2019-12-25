Неизвестный поджёг дверь частного дома в Красном Бору

Также огонь частично опалили крышу.

В ночь на воскресенье, 25 декабря, сотрудники ОМВД получили сообщение о поджоге входной двери частного дома в посёлке Красный Бор Тосненского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место происшествия наряд полиции установил частичное выгорание одноэтажного деревянного дома. Огонь уничтожил входную дверь, а также опалили крышу на площади 2х2 м.

Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что уголовное дело завели после пожара в квартире в Ленобласти, где подросткам пришлось выпрыгнуть из окна.

Фото: Piter.TV