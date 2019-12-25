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Уголовное дело завели после пожара в квартире в Ленобласти, где подросткам пришлось выпрыгнуть из окна
Сегодня, 16:03
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Уголовное дело завели после пожара в квартире в Ленобласти, где подросткам пришлось выпрыгнуть из окна

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В результате случившегося пострадали два человека.

В Ленобласти неадекватный мужчина поджег квартиру, в которой находились дети. Школьники испугались огня и выпрыгнули из окна дома, чтобы спастись. Против хулигана завели уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Красноозерное Приозерского района. 57-летний нервный сосед использовал ракетницу, чтобы устроить пожар. 

В результате случившегося пострадали два человека. 15-летняя девочка выпрыгнула из окна и получила ушиб позвоночника. Также с ожогами попала в больницу соседка детей, которая вовремя пришла на помощь. Мужчина брызнул ей в лицо жидкость из перцового баллончика.

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Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, мчс, поджег квартиры, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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