Злоумышленники подожгли дверь квартиры жительницы Тосно

Прибывшим на место происшествия нарядом по подозрению в совершении преступления задержаны 31-летний мужчина и 20-летний молодой человек.

В ночь на четверг, 7 декабря, в полицию обратилась 40-летняя жительница Тосно, заявив о том, что неизвестные стучатся в её квартиру и совершили поджог двери. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом по подозрению в совершении преступления задержаны 31-летний мужчина и 20-летний молодой человек. С места происшествия изъяты фрагмент коврика со следами поджога и пластиковая канистра с жидкостью. Материальный ущерб составил 20 тыс. рублей.

Задержанные доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что женщина отобрала серьги стоимостью почти 20 тыс. рублей у пенсионерки в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)