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Женщина отобрала серьги стоимостью почти 20 тыс. рублей у пенсионерки в Ленобласти
Сегодня, 8:26
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Женщина отобрала серьги стоимостью почти 20 тыс. рублей у пенсионерки в Ленобласти

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Общая сумма материального ущерба составляет 27 тыс. рублей.

Во вторник, 5 ноября, к полицейским обратилась 85-летняя пенсионерка из Кировска. Женщина сообщила о том, что примерно 12:00 30 ноября по месту жительства малознакомая отобрала у неё дорогостоящие серьги из металла золотистого цвета и 10 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что к пенсионерке пришла малознакомая, и, путём психологического давления, убедила передать ей ювелирное украшение и деньги, а затем скрылась с места происшествия. Сумма материального ущерба составляет 27 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры в Выборге украли кожаный портфель, деньги и ювелирные изделия.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

 

Теги: кража, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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