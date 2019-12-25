Из квартиры в Выборге украли кожаный портфель, деньги и ювелирные изделия

Материальный ущерб составил 166 700 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 4 декабря, в экстренные службы обратился 56-летний житель Выборга с заявлением о том, что в его квартире вскрыта дверь. Как стало известно Piter.TV, у мужчины украли дорогостоящие вещи и денежные средства.

По прибытию на место происшествия полиции установлено, что в период с 12:45 по 18:00 4 декабря неизвестные, повредив замок входной двери, проникли в принадлежащую заявителю четырёхкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже пятиэтажного дома, откуда похитили кожаный портфель с надписью серебряного цвета "BOND" стоимостью 10 тыс. рублей, ювелирные изделия и деньги, после чего с места происшествия скрылись.

Материальный ущерб составил 166 700 рублей. Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована, видеонаблюдение отсутствует.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга дал 3,5 года строгого режима за кражи из автомобилей в Московском районе.

Фото: Piter.TV