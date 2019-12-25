Неизвестный поджег Haval на Пискаревскрм проспекте

У автомобиля повреждены передняя часть и моторный отсек. Ущерб составил 3 млн рублей.

В ночь на понедельник, 12 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на Пикаревском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, неизвестный совершил поджог припаркованной у дома иномарки Haval, принадлежащей 49-летней женщине. В результате возгорания у авто были повреждены передняя часть и моторный отсек, ущерб составил 3 млн рублей. Судя по показаниям владелицы, конфликтов с кем-либо у неё не было, угроз не поступало.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что поджигатель с факелом спалил дом в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV