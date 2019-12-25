Поджигатель с факелом спалил дом в Выборгском районе Ленобласти

Пострадавших в результате возгорания нет.

В ночь на вторник, 22 ноября, в посёлке Чулково Выборгского района Ленобласти произошёл поджог частного дома. По данным издания "Невские новости", на месте возгорания неизвестный оставил факел.

Установлено, что возгорание произошло в результате действий неустановленного злоумышленника. Он облил дверь дома горючей жидкостью и поджёг её.

В результате пожара никто не пострадал, огонь удалось локализовать.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп.

Фото: Piter.TV