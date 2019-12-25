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Поджигатель с факелом спалил дом в Выборгском районе Ленобласти
Сегодня, 9:58
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Поджигатель с факелом спалил дом в Выборгском районе Ленобласти

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Пострадавших в результате возгорания нет.

В ночь на вторник, 22 ноября, в посёлке Чулково Выборгского района  Ленобласти произошёл поджог частного дома. По данным издания "Невские новости", на месте возгорания неизвестный оставил факел.

Установлено, что возгорание произошло в результате действий неустановленного злоумышленника. Он облил дверь дома горючей жидкостью и поджёг её.

В результате пожара никто не пострадал, огонь удалось локализовать.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в Колпино у подвала обнаружили обгоревший труп.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, криминал, ленинградская область, поджог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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