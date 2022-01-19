Подземная лаборатория Ленинградского полка готовит дроны к воздушным дуэлям

В арсенале подразделения БПЛА уже существуют дроны-истребители.

В последнее время воздушная война выходит на новый уровень с помощью БПЛА. К таким боям дроны готовят в подземной лаборатории Ленинградского полка.

Подробнее о работе лаборатории Ленинградского полка РИА Новостям рассказал командир подразделения БПЛА с позывным "Пол". Его подразделение выполняет самый широкий спектр задач по огневому поражению, разведке местности, выявлению целей и ведению круглосуточной трансляции для вышестоящих штабных органов. Разработки используют военнослужащие на разных направлениях в зоне специальной военной операции.

Лаборатоный комплекс также разрабатывает и производит боеприпасы для FPV и сбросов с более мелких дронов. В арсенале подразделения БПЛА также появились дроны-истребители.

Ранее Piter.TV сообщал, что единый центр производства морских дронов будет основан в Петербурге.

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