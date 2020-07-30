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Во дворе на Подвойского иномарка сбила выбежавшего на дорогу 4-летнего мальчика
Сегодня, 10:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во дворе на Подвойского иномарка сбила выбежавшего на дорогу 4-летнего мальчика

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Он выбежал из-за припаркованных автомобилей.

Проводится проверка по факту наезда на ребенка в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 17 октября во дворе дома 15 по улице Подвойского 44-летняя женщина, управляя иномаркой Ford Kuga, наехала на выбежавшего из-за припаркованных автомобилей 4-летнего мальчика, находящегося в сопровождении родителей.

Ребёнок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сотрудники петербургской полиции задержали нелегального гонщика с кольцевой.

Фото: Piter.tv

Теги: подвойского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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