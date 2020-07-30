Во дворе на Подвойского иномарка сбила выбежавшего на дорогу 4-летнего мальчика

Он выбежал из-за припаркованных автомобилей.

Проводится проверка по факту наезда на ребенка в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 17 октября во дворе дома 15 по улице Подвойского 44-летняя женщина, управляя иномаркой Ford Kuga, наехала на выбежавшего из-за припаркованных автомобилей 4-летнего мальчика, находящегося в сопровождении родителей.

Ребёнок получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сотрудники петербургской полиции задержали нелегального гонщика с кольцевой.

Фото: Piter.tv