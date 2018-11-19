Неизвестная женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке на Подвойского

По данным факту проводится проверка, полиция разыскивает женщину.

Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 28 июля из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии. Она сама рассказала, что повреждения получила 27 июля на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщины.

После оказания медицинской помощи девочка была отпущена на амбулаторное лечение. По данным факту проводится проверка, полиция разыскивает женщину.

Как ранее писали в соцсетях очевидцы, дело обстояло так:

Женщина, которую никто не знает в этом дворе, стала ругать маленького мальчика, за то, что он тыкал пальцем на рисунок на её футболке. Девочка, знающая этого мальчишку, щепотом объяснила ему этикет, что не пальцем, а ладонью нужно показывать на людей. Тут эту тётку и взорвало, и она начала бить девочку. очевидцы

В комментариях многие отметили, что при этом ребёнку никто не пришел на помощь, хотя на площадке было много взрослых людей.

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