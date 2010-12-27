Подвыпивший ремонтник яхты упал в воду на Петроградке

Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии.

По данным АН "Оперативное прикрытие", падение выпившего мужчины с яхты произошло 6 июня, около часу ночи. На Петровской косе на зимней стоянке находилась яхта "Дельта", которая и стала виновницей инцидента.

Капитан яхты нанял для ремонта судна двух мужчин. Одному из них было 57, другому 58 лет. После долгого утомительного трудового дня под палящим солнцем, рабочие решили красиво завершить вечер и немного выпить. 58-летний вскоре заснул, прислонившись к краю палубы. Итогом стало падение с высоты более пяти метров.

Пострадавший сейчас находится в клинике Военно-медицинской академии, его состояние расценивается как крайне тяжёлое. У него перелом основания черепа, повреждены внутренние органы, множество переломов, расколот череп. Врачи продолжают борьбу за его жизнь. Сейчас пациент находится в состоянии искусственной комы.

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