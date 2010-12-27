Подведены предварительные итоги ЕГЭ Выборгского района Ленобласти

ЕГЭ в Выборгском районе сдавали 534 выпускника.

В 2018 году из школ Выборгского района выпустились 534 человека. Все они сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Экзамены сдавали в 5 организованных пунктах и в них не было никаких нарушений порядка. Также все ученики сдали экзамен по русскому языку с первого раза, 4 человека получили наивысший балл. Это Егор Казаченок из школы №10 Выборга, Дарья Абдулатипова, Анастасия Бурчанова, Мария Дегтярева - выпускники школы №14 Выборга. Также 100 баллов по географии смогла получить ученица Глебычевской школы Екатерина Берестина. За базовый уровень по математике 88,5% сдававших получили оценки "4" и "5". Более 90 баллов по тем или иным предметам получили 68 человек.

Результаты по русскому языку и математике базового уровня у наших ребят выше областного показателя. Ольга Карвелис, председатель комитета образования

По итогам ЕГЭ лучшими школами Выборгского района стали: Краснодолинская СОШ, гимназия №11, гимназия и школа №13 Выборга, СОШ г. Светогорска.

Набравший 400 баллов за ЕГЭ москвич, получил 100 баллов за экзамен в МГУ.

Фото: Клуб "ПАТРИОТ" Измайлово/ ВК