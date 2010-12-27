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Набравший 400 баллов за ЕГЭ выпускник, получил 100 баллов за экзамен в МГУ
Сегодня, 14:06
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lesjasap
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Набравший 400 баллов за ЕГЭ выпускник, получил 100 баллов за экзамен в МГУ

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Московский школьник Руслан Салимгареев, получил 100-балльный результат на вступительном экзамене в МГУ. Ранее выпускник прославился максимумом за ЕГЭ.

Абитуриенту поставили высший балл на внутреннем экзамене по математике. Так что его общая сумма баллов при поступлении в МГУ составила 500. Как сообщает РИА Новости, теперь Руслан может спокойно отдохнуть в августе. 

Выпускник стал первым учеником, у которого по 100 баллов сразу по четырем экзаменам. Высший балл он получил за ЕГЭ по математике, русскому языку, химии и биологии. В июле выпускник поделился, что собирается поступать в МГУ и МФТИ. 

Напомним, что основной период ЕГЭ проходил в России с 28 мая по 2 июля. В 2018 году самыми популярными предметами для сдачи оказались обществознание, физика, биология, история и химия. 

Раннее мы писали, что более шести тысяч выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб

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