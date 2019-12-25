Подвалы Петербурга приведут в порядок

Жилищный комитет уже получил поручение.

В 2020 году жилищный комитет приведёт подвальные помещения Петербурга в надлежащее санитарно-техническое состояние.

По данным пресс-службы жилищного комитета, в перечень работ входит осушение подвалов, в которых есть подтопления, приведение в надлежащее состояние трубопроводов, изоляции, восстановление достаточного для обслуживания освещения, ремонт входных дверей с установкой замков.

В первую очередь, работы проведут в многоквартирных домах, где уже выполнен капитальный ремонт подвала или будет выполняться в 2020-2021 годах.

Ранее мы сообщили, что директора фонда капремонта наказали рублем за невыполненные работы.

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