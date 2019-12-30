Директора фонда капремонта наказали рублем за невыполненные работы

Капремонт не был выполнен в указанные сроки.

Петербургская прокуратура оштрафовала гендиректора регионального Фонда капремонта за несделанные работы, сообщила 23 января пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, с мая по октябрь 2017 года фонд заключал с коммерческими организациями договоры на капремонт многоквартирных домов в Петроградском районе. Жилищный комитет выделил на работы субсидий из городского бюджета на 70 миллионов рублей. В срок, однако ремонтные работы выполнены не были, и бюджетные деньги фонд вернул также с нарушением сроков.

Прокуратура возбудила против главы фонда административное дело о нарушении условий предоставлении субсидий, гендиректор заплатил 37 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV