Подвал дома на Невском затопило из-за аварии на теплосети

В данный момент из помещения откачивают воду. После обследования проблемный участок обещают заменить.

Во вторник, 6 августа в подвале дома № 147 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошла авария — прорыв трубы. Об этом сообщила компания АО "Теплосеть".

Специалисты обнаружили дефект в здании при подключении к системе теплоснабжения. Его устранение включено в график плановых ремонтных работ. В данный момент из помещения откачивают воду. После обследования проблемный участок обещают заменить.

В "Теплосети" также отметили, что управляющей компании будет направлено уведомление о подаче горячей воды по одной из труб на время ремонта.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове пройдут повторные испытания теплосетей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)