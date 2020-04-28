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В Ленобласти от коронавируса умер первый человек

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Это 50-летняя медсестра из Гатчины.

В Ленобласти зафиксировали первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти.

Первой жертвой стала 50-летняя медсестра из Гатчинской больницы. О её смерти стало известно накануне, но официальное подтверждение было получено только сегодня. Специалисты установили, что причиной смерти медика стали осложнения из-за COVID-19. Женщину госпитализировали на прошлой неделе.

Всего за последние сутки в 47 регионе подтвердили 38 новых случаев заболевания.

Медик из института им. Вредена рассказала о бесконечном карантине и отсутствии помощи.

Видео: ВК/ Александр Дрозденко  

Теги: коронавирус, смерть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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