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Подтвердить QR-код можно будет студенческим билетом или пенсионным удостоверением
Сегодня, 21:15
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Подтвердить QR-код можно будет студенческим билетом или пенсионным удостоверением

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Власти Петербурга совершенствуют процесс подлинности QR-кодов.

Подлинность QR-кода можно будет подтвердить не только по паспорту, но и другим документам. Власти продолжают дополнять методические рекомендации по введению QR-кодов в Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В будущем при проверке подлинности QR-кода также можно будет показать военный билет, студенческий билет, пенсионное удостоверение или служебное удостоверение.

Кроме того, гражданам старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуги, в пункте вакцинации сразу будут выдавать QR-код на бумаге. Также там смогут выдать бумажную справку о перенесенном заболевании COVID-19 или медотвод. 

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал условия получения QR-кодов для неофициально переболевших COVID-19 петербуржцев. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, документы, сертификат
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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