Подтвердить QR-код можно будет студенческим билетом или пенсионным удостоверением

Власти Петербурга совершенствуют процесс подлинности QR-кодов.

Подлинность QR-кода можно будет подтвердить не только по паспорту, но и другим документам. Власти продолжают дополнять методические рекомендации по введению QR-кодов в Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В будущем при проверке подлинности QR-кода также можно будет показать военный билет, студенческий билет, пенсионное удостоверение или служебное удостоверение.

Кроме того, гражданам старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуги, в пункте вакцинации сразу будут выдавать QR-код на бумаге. Также там смогут выдать бумажную справку о перенесенном заболевании COVID-19 или медотвод.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал условия получения QR-кодов для неофициально переболевших COVID-19 петербуржцев.

Фото: Piter.TV