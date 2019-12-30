Подстреленного в Петербурге ястреба удалось спасти

В Интернете появилось видео с птицей.

В воскресение вечером, 19 января, в Сети появилось видео подстреленного ястреба, который ранее сам "обратился за помощью" в благотворительный фонд "Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин".

Сотрудница центра, Ольга Шершнёва, занимающаяся лечением, рассказала, что на столе птица отказывается есть, однако "в коробке лапы летают во все стороны". Также она отметила, что это, скорее всего, мальчик.

В комментариях "тетерю" желают поскорее поправиться и "украшать собой лес", а не ветеринарный стол.

Ранее мы писали, что подстреленный ястреб сам "приполз" за помощью в центр "Сирин".

Видео: youtube.com, канал Ольга Шершнёва