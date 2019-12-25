Подсобку на Красносельском шоссе тушили больше часа

В тушении участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ночью в понедельник, 6 июля, в Красносельском районе вспыхнула подсобка магазина в жилом здании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Возгорание произошло на Красносельском шоссе в доме №54 корпус 5. Огнем была охвачена обстановка на площади 4 "квадратов".

На месте возгорания работали три единицы техники и 15 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что во время пожара в частном доме в Ленобласти пострадал пенсионер.

Фото:МЧС Санкт-Петербург/вк