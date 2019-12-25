Подсобку на Красносельском шоссе тушили больше часа

Ночью в понедельник, 6 июля, в Красносельском районе вспыхнула подсобка магазина в жилом здании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Возгорание произошло на Красносельском шоссе в доме №54 корпус 5. Огнем была охвачена обстановка на площади 4 "квадратов".
На месте возгорания работали три единицы техники и 15 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что во время пожара в частном доме в Ленобласти пострадал пенсионер.
Фото:МЧС Санкт-Петербург/вк
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