Оно составляет 1:4.

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок. На каждую представительницу женского пола приходится по четыре мужчины. Этот показатель в России не меняется уже продолжительное время. Об этом заявил главный внештатный нарколог Евгений Брюн в интервью на телепередаче "Поздняков" на канале НТВ.

По словам эксперта, женщины под воздействием алкоголя обычно более спокойные. А вот поведение мужчин можно охарактеризовать как рискованное. У них есть потребность в том, чтобы менять свое состояние. Пока что врачи не придумали радикального способа, который позволит вылечить данный "многоэтапный процесс". Прежде всего врачи пытаются привести пациента-алкоголика в нормальное физическое состояние, а уже потом занимаются его психическим и психологическим здоровьем.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус.

