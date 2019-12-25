Жители страны сокращают свои расходы.

Подсчитана экономия россиян от самоизоляции во время коронавируса. Соответствующее исследование провели представители холдинга "Ромир". По данным аналитиков, в период самоизоляции жители страны сократили свои траты на 45,6%. Такая статистика взята за период с 30 марта по 5 апреля 2020 года. До данной недели сокращение трат россиян достигало показателя в 21,1% от года к году. По сравнению с периодом с 23 по 29 марта, население стало на 34,8% реже посещать продуктовые магазины.

В "Ромире" считают, что снижение спроса связано не только с введением режима самоизоляции, но и с тем, что россияне успели закупиться необходимыми продуктами заранее. Это привело к падению продаж ритейлеров на начало апреля. В ближайшее время негативная динамика может сохраниться.

Аналогичное исследования опубликовали крупнейшие банки России. Они считают, что траты россиян за неделю уменьшились на 30%. Об этом рассказали в "РБК". Снижение расходов связано с закрытием кафе, ресторанов, мест развлечений. Меньше денег жители страны стали тратить на аренду автомобилей, заправки, общественный транспорт.

Россияне стали экономить на продуктах.