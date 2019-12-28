Остаться в стране хотят 83% населения.

Подсчитана доля желающих покинуть Россию (17%). Большинство рассматривает как вариант для постоянного места жительства США (14%). Еще 8% намерены податься в Испанию и Германию, 7% - в Канаду. Около 7% затруднились с ответом. Об этом сообщили аналитики из центра "Ромир".

Почти 5% выбрали бы для жительства Италию или Австралию, 4% - на Украину, в Израиль или Финляндию. Популярным также стал ответ в Европу в целом. Однако 83% все же собираются продолжать жить на территории РФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что опрос показал, что думают граждане РФ о последнем Послании президента.

