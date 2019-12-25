Прокуратура Петербурга добивается капремонта дома на Благодатной

Подрядчик сорвал сроки капремонта многоквартирного дома. Прокуратура занялась делом.

Прокуратура Московского района по обращению провела проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в марте 2023 года НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и ООО "Оллстрой" заключен договор на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома на улице Благодатной.

Вопреки требованиям закона, работы подрядчиком в установленный срок не выполнены. Прокурор Московского района внес представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении трех похитителей вещей из авто.

Фото: Piter.TV

