Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении трех похитителей вещей из авто

За хищения имущества из салонов автомобилей перед судом предстанут участники организованной группы.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. Они обвиняются по пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная организованной группой). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в период с осени 2021 по весну 2022 фигуранты уголовного дела занимались хищением ценных вещей из салонов автомобилей, припаркованных возле крупных торговых центров.

В результате совершенных преступлений 19 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина ранил оппонента ножом в живот в ходе конфликта на Ленинском проспекте.

Видео: прокуратура Петербурга

