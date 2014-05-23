Подростка сняли с крыши храма Спаса на Крови

В центре Петербурга произошел инцидент, связанный с проникновением на охраняемый объект: подросток забрался на крышу храма Спаса на Крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось вечером 14 апреля и не осталось незамеченным — прохожие увидели юношу на куполе одной из главных достопримечательностей города и незамедлительно вызвали экстренные службы.

Для разрешения ситуации к храму прибыли сотрудники МЧС. С помощью пожарной лестницы они сняли молодого человека с крыши, после чего передали его в руки полиции.

В настоящее время подростком занимается отдел по делам несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а специалисты проверяют состояние архитектурного памятника на предмет возможного ущерба

