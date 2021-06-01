Подросток, впавший в кому, находился в рехабе в Дедовске с начала сентября

Мать мальчика раскрыла состояние ребенка, в котором его нашли.

Подросток, впавший в кому в рехабе на территории Дедовска, находился там с пятого сентября 2025 года, а в реабилитационный центр мальчика сдала мать. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на собственный источник. Родительница потерпевшего объяснила, что у пациента фиксируется сейчас сепсис, воспаление легких, а также отказ почек. На ягодице ребенка заметен огромный гниющий пролежень. Кроме этого на руках и ногах юноши медики заметили следы от веревок, а на теле — гематомы. О состоянии здоровья мальчика матери никто из учреждения не сообщал.

Я прошу вас, помолитесь за него. Я просто хочу, чтобы мой единственный сын, мой мальчик жил! мать в чате, в котором общаются родители пострадавших детей

Мать еще одного бывшего пациента рассказала СМИ, что подросток в рехабе пытался устроить бунт для того, чтобы родители забрали его домой. Для реализации задуманного мальчик лег на пол и отказался от какой-либо работы. В результате воспитатели не стали обращать на этот протест никакого внимания. Спустя время юноша перестал общаться с кем-либо и начал мочиться под себя. После этого других пациентов заставили носить молодого человека в душ, мыть и относить обратно. По словам взрослых, таким образом пациент "симулировал", поэтому отказались вызывать скорую помощь.

Напомним, что деятельность рехаба была остановлена. Согласно сведениям из прокуратуры, в заседании находились 22 подростка в возрасте от 11 до 17 лет. В надзорном ведомстве считают, что постояльцев избивали, морили голодом и морально давили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Фигурантом расследования стал администратор центра, а также 18-летняя местная постоялица, которая могла быть задействована в криминальных эпизодах. В настоящее время Организаторы рехаба объявлены в розыск.

В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб.

Фото: Piter.tv