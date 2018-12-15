Подросток на Октябрьской набережной заправлял зажигалку и поджег себя

У мальчика термические ожоги рук, бедер, предплечья, живота и ягодиц.

В Невском районе 14-летней подросток по неосторожности получил серьезные ожоги тела. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Скорая забрала подростка вечером 4 марта из подъезда дома 124/7 по Октябрьской набережной и доставила в Детскую больницу №1. У мальчика термические ожоги рук, бедер, предплечья, живота и ягодиц. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По словам матери, ребенок заправлял зажигалку, пролил на себя случайно бензин и поджог.

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Фото: Piter.TV