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Подросток на Октябрьской набережной заправлял зажигалку и поджег себя
Сегодня, 9:28
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nastya960

Подросток на Октябрьской набережной заправлял зажигалку и поджег себя

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У мальчика термические ожоги рук, бедер, предплечья, живота и ягодиц.

В Невском районе 14-летней подросток по неосторожности получил серьезные ожоги тела. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Скорая забрала подростка вечером 4 марта из подъезда дома 124/7 по Октябрьской набережной и доставила в Детскую больницу №1. У мальчика термические ожоги рук, бедер, предплечья, живота и ягодиц. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По словам матери, ребенок заправлял зажигалку, пролил на себя случайно бензин и поджог.

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Фото: Piter.TV

 

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Теги: несовершеннолтений, ожог, подросток, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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