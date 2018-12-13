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На Петроградке маленькому швейцарцу и его русской маме распылили газ в глаза
Сегодня, 10:19
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nastya960

На Петроградке маленькому швейцарцу и его русской маме распылили газ в глаза

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У матери и ребенка химический ожог роговицы и ожог конъюнктивы обоих глаз.

Несовершеннолетний подросток-иностранец пострадал в уличном конфликте в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, 8-летний гражданин Швейцарии был доставлен в Глазной травмпункт на Литейном проспекте 26 февраля около одиннадцати часов вечера. Его забрали от дома 9 по Каменноостровскому проспекту. У ребенка химический ожог роговицы и ожог конъюнктивы обоих глаз. Вместе с ребенком пострадали и его мать. Женщина – уроженка России, ей 47 лет.

Со слов пострадавшей, неизвестные во время конфликта распилили им газ в лицо.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: каменноостровский проспект, конфликт, распылили газ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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