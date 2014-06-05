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Падение подростка с третьего этажа во время селфи попало на видео

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Напомним, что инцидент произошёл в воскресенье, 3 декабря.

Падение 16-летнего учащегося первого курса одного из городских колледжей с террасы лофт-проекта "Этажи" В Петербурге попало на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что инцидент произошёл в воскресенье, 3 декабря. Юноша гулял по торгово-выставочному центру в нетрезвом состоянии и перелез через ограждение террасы, чтобы сфотографироваться. Это привело к падению с высоты третьего этажа.

Пострадавшего доставили в больницу с сочетанной травмой, ушибом лёгких, компрессионным переломом позвоночника, ушибом печени, ушибом поджелудочной железы, закрытым переломом большеберцовой кости со смешением, закрытым переломом пятой плюсневой кости правой стопы, токсическим действием этанола, в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в Химическом переулке в Петербурге локализован.

Видео: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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