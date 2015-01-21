Мальчик госпитализирован в больницу с переломом ноги.

Подросток упал с эскалатора в ТЦ в Твери. Об этом сообщили местные журналисты. В социальных сетях расправилось видео с падением ребенка. Пострадавший приземлился на крышу одного стеллажей магазина, в котором находились фрукты и овощи.

Видела мальчика...это ужасно, но ему повезло, что упал на крышу стеллажа...Когда МЧС перекладывали на носилки, кричал бедолага...Мать сейчас, наверное, в шоке...Парень реально в рубашке родился. очевидица по имени Светлана

После этого с территории торгового комплекса была объявлена эвакуация посетителей. Школьник не удержался на перилах. Мальчика вынесли с места инцидента на носилках. Скорая помощь доставила пациента в больницу. Медики уточнили, что несовершеннолетний отделался только переломом ноги. Известно, что инцидент произошел еще 24 апреля в ТЦ "Олимп".

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Фото и видео: Telegram/ Life Shot