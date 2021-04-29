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В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся

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Мужчина выжил, его госпитализировали.

В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Сбить пламя с человека помог водитель, случайно проезжавший мимо. Инцидент зафиксирован утром 29 апреля на пересечении улицы имени 39-ой Гвардейской дивизии с проспектом Ленина. По предварительным сведениям, байкер не справился с управлением транспортным средством.

Перевернулся, упал, мотоцикл загорелся. Мотоциклист с травмами, ожогами госпитализирован.

пресс-служба МВД по региону

В социальных сетях распространилось видео аварии. В кадре запечатлен мотоциклист, падающий с байка. После того, как транспорт загорается, пламя перебрасывается на человека. Сначала пострадавший пытается сбить огонь с себя, а потом бросается на землю. В этот момент к мужчине подбегает шофер, который использует содержимое огнетушителя.

В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом.

Видео: ВК/Волгоград
 

Теги: волгоград, мотоциклист
Категории: ДТП, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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