Мужчина выжил, его госпитализировали.

В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Сбить пламя с человека помог водитель, случайно проезжавший мимо. Инцидент зафиксирован утром 29 апреля на пересечении улицы имени 39-ой Гвардейской дивизии с проспектом Ленина. По предварительным сведениям, байкер не справился с управлением транспортным средством.

Перевернулся, упал, мотоцикл загорелся. Мотоциклист с травмами, ожогами госпитализирован. пресс-служба МВД по региону

В социальных сетях распространилось видео аварии. В кадре запечатлен мотоциклист, падающий с байка. После того, как транспорт загорается, пламя перебрасывается на человека. Сначала пострадавший пытается сбить огонь с себя, а потом бросается на землю. В этот момент к мужчине подбегает шофер, который использует содержимое огнетушителя.

В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом.

Видео: ВК/Волгоград

