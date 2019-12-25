В автобусе люди не пострадали.

В Приморье мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. Инцидент произошел около 73 дома по улице Воровского в Уссурийске. За рулем транспортного средства Harley-Davidson находился 45-летний местный житель. Он скончался от полученных травм в больнице, куда его доставила бригада скорой помощи.

Водитель городского рейсового автобуса марки ГАЗ-А64R42… не уступил дорогу мотоциклисту, приближающемуся по главной дороге, выехал на нерегулируемый перекресток, где произошло столкновение. пресс-служба МВД по региону

В момент аварии в автобусе находились семь человек, которым медицинская помощь не понадобилась. Водитель автобуса не привлекался к административной ответственности за нарушении ПДД. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Фото: 25.мвд.рф

