В аварии никто не пострадал, угонщик задержан.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Курортном районе подросток угнал Lifan и столкнулся с автомобилем Range Rover. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу.

Как оказалось, полицейские заметили угонщика ещё на Невском проспекте. Началась погоня. В итоге 16-лентий водитель столкнулся с автомобилем Range Rover возле дома 1/82 на Заневском проспекте.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал. Несовершеннолетний заброшен.

Ранее мы сообщали о том, что мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали после ДТП на Приморском шоссе.

Фото: pixabay