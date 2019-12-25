Мотоциклиста и его пассажирку госпитализировали после ДТП на Приморском шоссе

Инцидент произошел около 20:40.

Мотоциклист и его пассажир пострадали в результате ДТП в Курортном районе Петербурга. Авария произошла вчера, 26-го июля, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, водитель "Субару" отъезжал от обочины у дома №271 по Приморскому шоссе и столкнулся с мотоциклом. Второе транспортное средство двигалось в попутном направлении. В результате столкновения пострадали мужчина и женщина — 1991-го и 1992-го года рождения. Они ехали на мотоцикле. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на проспекте Художников обнаружили расчлененное тело женщины.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK