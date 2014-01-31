От его действий пострадали трое сотрудников школы и родственник одного из учеников.

Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 11 сентября в школе в ростовском хуторе Красный Десант. Вооруженный ножом 15-летний подросток ранил четверых взрослых при попытки зайти в здание. От его действий пострадали трое сотрудников школы и родственник одного из учеников.

Подростка задержали очевидцы. Глава региона отметил, что нападавший учится в 9 классе школы и страдает психическим заболеванием.

Ранее мы сообщали, что у станции метро "Бухарестская" хулиганы подрались со знакомым и получили ножевое.

Фото: Telegram / SHOT