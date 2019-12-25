У станции метро "Бухарестская" хулиганы подрались со знакомым и получили ножевое

Во Фрунзенском районе Петербурга двое дебоширов подрались у метро со знакомым. Один из участников госпитализирован с ножевым ранением.

Вечером в понедельник, 3 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что рядом с торговым центром у станции метро "Бухарестская" кто-то ранил мужчину ножом.

Как стало известно Piter,TV, пострадавший и его компаньон пришли на встречу к знакомому, после которой у них развязался конфликт с ним. Оба получили телесные повреждения. Оба пострадавших были отпущены в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники правопорядка обнаружили у одного из пострадавших оружие, которое зарегистрировано на другого человека. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Подозреваемый разыскивается.

Ранее сообщалось, что неизвестной заявил о минировании крейсера "Аврора" и требовал 1 млн рублей.

Фото: unsplash.com