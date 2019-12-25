Неизвестный заявил о минировании крейсера "Аврора" и требовал 1 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга в заложники взяли крейсер "Аврора" на Петроградской набережной. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

Вечером во вторник, 4 июля, в дежурную часть поступило сообщение из московского ОМВД о том, что к ним позвонил неизвестный и буквально взял в заложники крейсер "Аврора".

Как стало известно Piter.TV, с неустановленного номера позвонил мужчина и заявил, что в случае, если ему не переведут 1 миллион рублей, то он взорвет крейсер "Аврора". Телефон для перевода был дан правоохранителям, он принадлежит установленной москвичке.

Сотрудники правопорядка все-таки осмотрели крейсер, никаких опасных устройств или веществ не было обнаружено. Эвакуация посетителей не проводилась.

Ранее сообщалось, что в квартире на Пискаревском у мальчика в руках взорвалась игрушечная граната

Фото: сайта крейсера "Аврора"