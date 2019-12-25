Подросток-поисковик получил осколочное ранение на урочище Вороново

Пострадавший доставлен в больницу.

Во время поисковых работ на урочище Вороново в Кировском районе Ленинградской области пострадал 17-летний подросток. Он получил осколочное ранение в результате взрыва. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что юноша был членом отряда "Вельск. Во время взрыва пострадавший находился у костра и от удара скатился вниз с пригорка.

Сейчас подросток госпитализирован. По факту инцидента ведется проверка.

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Фото: Piter.TV