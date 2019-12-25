  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подросток-поисковик получил осколочное ранение на урочище Вороново
Сегодня, 15:30
23
lizapoluda

Подросток-поисковик получил осколочное ранение на урочище Вороново

0 0

Пострадавший доставлен в больницу.

Во время поисковых работ на урочище Вороново в Кировском районе Ленинградской области пострадал 17-летний подросток. Он получил осколочное ранение в результате взрыва. Об этом стало известно Piter.TV. 

Известно, что юноша был членом отряда "Вельск. Во время взрыва пострадавший находился у костра и от удара скатился вниз с пригорка.

Сейчас подросток госпитализирован. По факту инцидента ведется проверка. 

Ранее мы рассказали о том, что по лесам Ленобласти разбросают более миллиона доз вакцины от бешенства.

Фото: Piter.TV

Теги: кировский район, ленинградская область, черезвычайное происшествие
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии