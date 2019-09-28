По лесам Ленобласти разбросают более миллиона доз вакцины от бешенства

Вакцины раскладывают на тропах, используя для этого легкомоторную авиацию.

Более миллиона доз вакцины от бешенства разложат в лесах Ленинградской области. Об этом журналистам рассказал начальник управления Ленинградского областного противоэпизоотического отряда Егор Шутов.

В этом году по лесам уже было разбросано более 20 тысяч доз, всего планируется за 2020 год разбросать более миллиона доз. Вакцины раскладывают на тропах, используя для этого легкомоторную авиацию. В Ленобласти ситуация с бешенством у животных считается благополучной, а в соседних Пскове и Карелии — нет.

На сегодняшний день в мире до 60 тысяч человек ежегодно погибает от диких и домашних животных. В России ежегодно регистрируют 300 тысяч укусов животными, с 2012 по 2019 зафиксировано 28 летальных исходов.

В июле в Подмосковье волчица с бешенством напала на двух женщин.

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