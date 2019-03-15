Подросток оказался в реанимации из-за падения на него стены в Ленобласти

Петербургские врачи борются за жизнь шестиклассника, который пострадал в Кировском районе Ленобласти. Об этом пишет 47news 28 июля.
Сегодня утром в Детскую городскую больницу имени Раухфуса из реанимации медицинского учреждения Шлиссельбурга доставили 13-летнего подростка. Его госпитализировали еще 26 июля с множественными тяжелыми травмами, в частности – с переломами костей черепа.
Предварительно, в СНТ "Восход" пострадавший помогал своим бабушке и дедушке разбирать старый дом и ударил молотком по опоре, после чего на него упала стена. Семья школьника живет в Петербурге, является благополучной. Обстоятельства случившегося устанавливают полицейские и сотрудники следственного отдела СК РФ по Ленобласти.
Ранее мы рассказывали о том, что из окна третьего этажа в Колпино выпал семиклассник.
Фото: Piter.TV
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