Подросток на скутере сбил велосепедистку

Скутер он взял у родителей без разрешения.

В понедельник, 15 июля, около 15:15 в Кировском районе Ленобласти скутер столкнулся с велосипедом, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 13-летний подросток взял у родителей без разрешения скутер и пошел кататься со своим другом. Отмечается, что оба были без мотошлемов. Мальчик не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с женщиной на велосипеде.

В результате ДТП пассажир скутера 2006 года рождения и женщина 1962 года рождения госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту происшествия проводится проверка.

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