Подросток на мопеде попал под колеса автомобиля в Красном Селе

Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

В субботу, 1 мая, в Красном селе под колесами автомобиля оказался 16-летний подросток. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Известно, что 34-летняя женщина, управляя "Ладой Калиной" совершила столкновение с мопедом Yamaha, за рулем которого сидел молодой человек 2004-го года рождения. В результате аварии подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель легковушки всё сделал для того, чтобы совершить ДТП. Мало того, что катил с выключенными фарами, так ещё и не уступил встречному мотороллеру который двигался прямо и на свой зеленый сигнал, - пишет автор поста в сообществе "Транспортный КОЛЛАПС в г. Красное село"

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе произошла страшная авария с двумя погибшими.

Фото: pixabay