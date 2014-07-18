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Подросток на мопеде попал под колеса автомобиля в Красном Селе
Сегодня, 10:40
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kraratau27

Подросток на мопеде попал под колеса автомобиля в Красном Селе

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Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

В субботу, 1 мая, в Красном селе под колесами автомобиля оказался 16-летний подросток. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Известно, что 34-летняя женщина, управляя "Ладой Калиной" совершила столкновение с мопедом Yamaha, за рулем которого сидел молодой человек 2004-го года рождения. В результате аварии подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Водитель легковушки всё сделал для того, чтобы совершить ДТП. Мало того, что катил с выключенными фарами, так ещё и не уступил встречному мотороллеру который двигался прямо и на свой зеленый сигнал, -

пишет автор поста в сообществе "Транспортный КОЛЛАПС в г. Красное село"

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Выборгском районе произошла страшная авария с двумя погибшими. 

Фото: pixabay

Теги: аварии, дети в дтп, дтп, красное село, ленобласть дтп, петербург
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, ДТП,

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