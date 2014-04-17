В Выборгском районе произошла страшная авария с двумя погибшими

В субботу, 1 мая, в Ленобласти произошло ДТП. По предварительным данным, на месте происшествия скончались двое. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Известно, что в 20:15 недалеко от поселка Лейпясуо водитель, управляя автомобилем отечественного производства ВАЗ-2105, влетел в дерево. После этого машина опрокинулась и застряла между двумя деревьями. Водитель и пассажир погибли.
Сейчас проводится проверка. Детали уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП в Кировском районе Ленобласти погиб один человек и пострадали трое.
Фото: Piter.tv
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