В Выборгском районе произошла страшная авария с двумя погибшими

ДТП случилось на повороте к поселку Лейпясуо.

В субботу, 1 мая, в Ленобласти произошло ДТП. По предварительным данным, на месте происшествия скончались двое. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в 20:15 недалеко от поселка Лейпясуо водитель, управляя автомобилем отечественного производства ВАЗ-2105, влетел в дерево. После этого машина опрокинулась и застряла между двумя деревьями. Водитель и пассажир погибли.

Сейчас проводится проверка. Детали уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП в Кировском районе Ленобласти погиб один человек и пострадали трое.

Фото: Piter.tv