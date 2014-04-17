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В Выборгском районе произошла страшная авария с двумя погибшими
Сегодня, 8:01
159
kraratau27

В Выборгском районе произошла страшная авария с двумя погибшими

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ДТП случилось на повороте к поселку Лейпясуо.

В субботу, 1 мая, в Ленобласти произошло ДТП. По предварительным данным, на месте происшествия скончались двое. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в 20:15 недалеко от поселка Лейпясуо водитель, управляя автомобилем отечественного производства ВАЗ-2105, влетел в дерево. После этого машина опрокинулась и застряла между двумя деревьями. Водитель и пассажир погибли.

Сейчас проводится проверка. Детали уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП в Кировском районе Ленобласти погиб один человек и пострадали трое.

Фото: Piter.tv

Теги: аварии, дтп, ленобласть, петербург
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
sovines
Сегодня 9:23

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Номер моей кaрты: 4890 4200 5090 5087

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

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