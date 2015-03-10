Подростку удалили часть желудка после эксперимента с колой и Mentos

Попытка повторить вирусный ролик из интернета привела к экстренной операции.

Двое российских подростков попытались повторить популярный в интернете эксперимент с одновременным употреблением колы и жевательного драже Mentos, что привело к экстренной госпитализации одного из них с разрывом стенки желудка. Об инциденте сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на фельдшера выездной бригады скорой помощи.

По словам медика, вызов поступил от подростка, который сообщил, что у его друга началась кровавая рвота. Прибыв на место, бригада обнаружила квартиру, пол которой был залит густой кровью, а в воздухе ощущался запах газированного напитка. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. При осмотре врач констатировал, что живот молодого человека стал доскообразным. Вероятно, у пациента была предшествующая язва, а эксперимент с колой и Mentos спровоцировал разрыв стенки желудка.

Подростка экстренно доставили в больницу, где ему провели операцию. Как выяснилось позже, для спасения жизни пациенту пришлось удалить часть желудка. Инцидент случился после того, как друзья посмотрели в интернете видео, где мужчина выпил литр колы и съел упаковку Mentos, добившись "знатного" физиологического эффекта. Врачи напоминают, что подобные эксперименты крайне опасны для здоровья. Газированные напитки в сочетании с драже Mentos создают в желудке избыточное давление.

