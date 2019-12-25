Две девочки в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию после падений с горки и лестницы в Московском районе

Шестилетний ребенок пострадал в ТРК на проспекте Космонавтов, десятилетняя девочка — на детской площадке.

В детской больнице имени Филатова врачи борются за жизни двух девочек, доставленных в реанимацию с тяжелыми травмами после несчастных случаев в Московском районе. Состояние обеих пациенток остается крайне тяжелым, сообщает "Фонтанка".

Первое происшествие случилось днем на проспекте Юрия Гагарина, где десятилетняя школьница получила серьезные травмы при катании с горки. По предварительным данным, у ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, переломы грудных позвонков и ребер. Девочка находится в реанимационном отделении больницы.

Второй инцидент произошел вечером в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Космонавтов. Шестилетняя девочка упала с лестницы, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану затылочной области и гематому. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов.

Врачи детской больницы имени Филатова делают все возможное для стабилизации состояния пострадавших. Обстоятельства обоих происшествий выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что СК проверил детскую площадку в Фёдоровском сквере после жалоб.

Фото: Piter.TV