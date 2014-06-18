Подросток из Петербурга попала в больницу с ожогами кожи после вейпа

В Петербурге 15-летняя школьница оказалась в реанимации после курения вейпа.

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница была экстренно госпитализирована после курения вейпа. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее данным, девочка приобрела электронное устройство и использовала его в течение одного дня. К вечеру у подростка началась острая аллергическая реакция: появилась сыпь, боль в горле и во рту, возникли трудности с дыханием. Позже кожа начала отслаиваться, тело покрылось волдырями и ожогами.

Прибывшая скорая помощь подключила пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких и доставила в реанимационное отделение. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей. По информации Мизулиной, в дальнейшем ей потребуется пластическая операция.

Эксперты отмечают, что подобные реакции могут возникать у 10–15% пользователей вейпов. Причиной становятся химические вещества, содержащиеся в жидкости для устройств: пропиленгликоль способен вызывать тяжелые аллергические реакции, а глицерин — кожные воспаления и высыпания.

Ранее число вызовов "скорой" в Ленобласти увеличилось на 4%.

Фото: Piter.TV