В Петербурге подросток с алкогольным отравлением попал в реанимацию после ссоры с отцом

Подросток после ссоры с отцом напился до такой степени, что ему потребовалась госпитализация в реанимацию. Об этом стало известно "Оперативному прикрытию".

Поздним вечером 10 августа 15-летний девятиклассник в сопровождении отца был доставлен скорой помощью в детскую больницу. Подростка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию с отравлением этанолом.

Отец вечером обнаружил девятиклассника пьяным в его комнате. Перед этим между отцом и сыном произошла ссора.

Семья неполная, благополучная. Подросток на учете не состоит.

