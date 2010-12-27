Подросток чуть не лишился глаза в лагере

Он хотел потушить тлевшие угли в мусорном баке.

В лагере, расположенном в Лужском районе, 16-летний подросток чуть не лишился глаза из-за неправильного использования огнетушителя. Об этом сообщают правоохранительные органы.

В лагере "Водоканала Петербурга" на выходных проходил родительский день, и в мангале жарились шашлыки. После этого подросток заметил в мусорном баке тлеющие угли и решил потушить их огнетушителем. Один из его знакомых держал огнетушитель, другой снимал на телефон, а пострадавший взял его раструб. Тот, кто, нажимал на ручку подачи пены, перестарался и раструб ударил молодого человека по глазу.

Подросток нарушил правила эксплуатации углекислого огнетушителя при попытке самовольного тушения тления в баке с отходами и в результате получил травму глаза. Пресс-служба лагеря, подведомственного "Водоканалу Петербурга"

Пострадавшего пришлось отвозить в глазной травмпункт на Литейном проспекте в Петербурге, так как в лужской районной больнице на выходных не было нужного специалиста. В Петербурге школьнику оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Позже в лагерь приезжал сотрудник ОМВД по Лужскому району.

Ранее советник Уполномоченного по правам ребенка проинспектировал Выборгские лагеря.

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